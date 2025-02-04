Bloomberg: юань увеличил потери на фоне эскалации торговой войны США

«На рынках воцарился настрой на отказ от рисков на фоне ослабления юаня и перетекания средств в другие азиатские валюты, что не стало сюрпризом», — сказал Хун Го (Khoon Goh), глава отдела исследований Азии в банке ANZ. — «Если новостей о какой-либо отсрочке не будет, мы увидим дальнейшую распродажу на азиатских рынках активов, а все внимание сосредоточится на завтрашнем фиксинге».