Bloomberg: юань увеличил потери на фоне эскалации торговой войны США

Оффшорный юань (денежная единица, которая обращается за пределами материкового Китая — ред. Финансы Mail) скатился на 0,3% пока валюты, чувствительные к экономическому росту в Китае, в том числе австралийский и новозеландский доллары, упали на примерно 0,7%.
«Этот шаг показывает, что напряженность в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира нарастает, что в дальнейшем окажет давление на восстановление Китая, уже пострадавшего от затяжного жилищного кризиса и слабого потребления», — пишет Bloomberg.
Агентство добавляет, что ситуация ударила по доверию инвесторов к чувствительным к риску активам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как Китай рассматривается как оплот стабильности рынка и двигатель экономического роста региона.
Индекс предприятий Китая Hang Seng на Гонконгской бирже во вторник в полдень по местному времени опустился до 2,4% с около 4% на начало торгов. Другие азиатские валюты, такие как тайский бат и индонезийская рупия сократили свои доходы. Мексиканское песо упало на 0,3%.
«На рынках воцарился настрой на отказ от рисков на фоне ослабления юаня и перетекания средств в другие азиатские валюты, что не стало сюрпризом», — сказал Хун Го (Khoon Goh), глава отдела исследований Азии в банке ANZ. — «Если новостей о какой-либо отсрочке не будет, мы увидим дальнейшую распродажу на азиатских рынках активов, а все внимание сосредоточится на завтрашнем фиксинге».
Как пишет Bloomberg, валютные трейдеры ждут ежедневный базовый курс юаня на среду, полагая, что Пекин ослабит свой жесткий контроль над управляемой валютой в условиях обострения торговых конфликтов.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.