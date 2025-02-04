Бизнес предложил систему «Знай своего мигранта»

Как следует из резолюции, представители деловых объединений считают избыточно жестким безальтернативный запрет на действие патента трудового мигранта за пределами одного региона. «Такой запрет не позволяет иностранным гражданам работать в границах нескольких регионов, тем самым накладывая ограничения не только на трудовую деятельность, но и на проживание в целом. Сковываются и возможности бизнеса по использованию занятых у него людей на разных объектах», — поясняют они. За счет цифровой модернизации миграционного учета можно будет лучше контролировать деятельность и нахождение иностранцев в России и, как следствие, станет возможно «установить экстерриториальное действие патента, в том числе в зависимости от заключенных между субъектами соглашений».