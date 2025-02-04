Битва пошлин без иллюзий: Куда США и Китай выведут мировую экономику

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении импорта из Поднебесной. Также он ввел пошлины на импорт из Канады и Мексики на уровне 25%.
4 февраля, во вторник, Пекин заявил о вводе ответных мер против американских товаров: включая 15% на уголь и СПГ, а также 10% на нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим объемом двигателя.
«Дополнительно начато антимонопольное расследование в отношении Google, что может усилить давление на американские технологические компании», — напомнил Кирилл Климентьев, налитик «Цифра брокер».
Введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки, комментировали новый виток торговых войн эксперты американского издания Wall Street Journal.
Дождались?
По мнению Дениса Жильцова, доцента кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, Трамп с возвращением начал выполнять свои предвыборные обещания: ввел пошлины на импорт из ряда крупных стран.
Введение Китаем ответных пошлин нефть, уголь, СПГ и сельхозтехнику из США являются вполне ожидаемыми и самое главное подтверждают, что Китай хоть и не является сторонником ограничительных мер во взаимной торговли к жесткому противостоянию с США готов в отличие от Канады и Панамы, соглашается доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
«А назначенный на 4 февраля телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином останется лишь в формате общих рассуждений без каких-либо перспектив», — добавил он.
Администрация Трампа тоже готова продолжать, а, значит, стоит ждать дальнейших пошлин и ограничений в отношении китайских товаров и компаний. Наиболее значимым в данном противостоянии могут стать дальнейшие ограничения в отношении ИТ-компаний Китая.
Скорее всего, первым в очереди стоит Тик-ток, добавил он.
«Несмотря на послабления принятые после инаугурации Трампа компания станет объектом дальнейших ограничений и санкций. Разумеется выиграть от этого противостояния никто не сможет», — отметил экономист.
Новый символ торговли
«Ответные китайские санкции в отношении американских нефти, СПГ, угля и сельхозтехники пока что являются скорее символической мерой», — добавляет Сергей Васильковский, руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина.
Во-первых, основные энергоносители КНР импортирует из других стран (например, Иран и Россия).
Во-вторых, торговый баланс складывается не в пользу Пекина: Китай экспортирует гораздо больше товаров и услуг в США.
Сергей Васильковский добавляет, что торговый профицит КНР составил почти $1 трлн в 2024 году.
Что касается претензий Китая к корпорации Google и инициированного расследования, то они также не повлекут никаких негативных последствий, поскольку компания еще в начале 2010 годов покинула китайский рынок.
«Монопольное преследование может касаться системы Android, но она является открытым кодом, на котором китайские производители девайсов могут по собственному выбору писать или не писать свои операционки», — добавил аналитик Сергей Васильковский.
Кто сделает новый шаг
Но все же происходящее — намек на переговоры, за которыми могут последовать более серьёзные шаги, прогнозирует руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина. «Не надо испытывать иллюзий, китайская экономика для Америки много значит», — добавил он.
В свою очередь Михаил Хачатурян прогнозирует, что ужесточение торгового противостояния между Китаем и США приведет лишь к дальнейшему снижению мировой экономики, деградации цепочек поставок, росту цен на мировом рынке.
По мнению Дениса Жильцова, в условиях современной глобальной экономики пошлины Трампа в первую очередь ударят по покупателям в самих Штатах. «Американский автомобиль может сходить с конвейера в Канаде, а запчасти для него делаются в Китае и Мексике. Поэтому действия администрации США в итоге приведут к росту цен для внутренних потребителей», — резюмирует он.
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