Битва пошлин без иллюзий: Куда США и Китай выведут мировую экономику

В первые дни февраля вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп ввел пошлины на товары из ряда стран. В качестве ответной меры Китай также наложил пошлины на ввоз ряда товаров американского производства, в том числе — СПГ. Финансы Mail спросили экспертов и выяснили, к чему это приведет не только противников новой торговой войны, но и остальные страны.