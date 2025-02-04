Банки РФ пытаются мухлевать с процентами по вкладам

Россияне начали замечать подозрительные ошибки при начислении процентов по депозитам. Об этом рассказал профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов, на которого ссылается «Царьград». Как пояснил экономист, банки исходили из предпосылки повышения процентных ставок, надеясь, что смогут также поднять ставки по кредитам и активным операциям, но этого не вышло.
«Поэтому они сейчас пытаются как-то мухлевать. Как они могут это делать? Например, допускать какие-то якобы ошибки в расчетах. Но также могут быть более тонкие вещи», — отметил доктор экономических наук.
Профессор обратил внимание на то, что в договорах по кредитам и вкладам остаются пункты, написанные мелким шрифтом, которые могут дать банкам возможность пересмотреть условия соглашений. Это вызывает беспокойство у россиян, которые недавно открывали вклады на короткий срок — от трех до шести месяцев. Срок действия таких вкладов скоро истекает, и уверенности в их продлении нет. На этом фоне активизировались микрофинансовые компании, стараясь привлечь клиентов, решивших уйти из банков.
Катасонов также предположил, что банки могут хитрить с активными транзакциями и выразил сомнения относительно стратегии ЦБ по увеличению ключевой ставки, которая была нацелена на сдерживание инфляции. Он считает, что такие меры, наоборот, только ускоряют инфляцию, приводя к увеличению издержек у компаний, которые вынуждены платить высокие проценты. Это отражается на ценах. ЦБ РФ, по его словам, не контролировал курс рубля прежде и не делает этого сейчас, а объяснения действий Центробанка больше напоминают насмешку, подытожил экономист.
Ранее мы писали, что жалобы на неправильно начисляемые в банках проценты по вкладам выросли вдвое.