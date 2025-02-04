Банки РФ пытаются мухлевать с процентами по вкладам

Катасонов также предположил, что банки могут хитрить с активными транзакциями и выразил сомнения относительно стратегии ЦБ по увеличению ключевой ставки, которая была нацелена на сдерживание инфляции. Он считает, что такие меры, наоборот, только ускоряют инфляцию, приводя к увеличению издержек у компаний, которые вынуждены платить высокие проценты. Это отражается на ценах. ЦБ РФ, по его словам, не контролировал курс рубля прежде и не делает этого сейчас, а объяснения действий Центробанка больше напоминают насмешку, подытожил экономист.