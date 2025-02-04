Банки РФ из топ-10 повышают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

В конце января ЦБ отметил снижение максимальной ставки по депозитам на 0,05 п.п., до 21,47% годовых. Больше всего упала ставка на депозиты до трех месяцев: показатель сократился на 0,12 п.п. и сейчас в среднем составляет 19,56% годовых.
А вот на остальные сроки падение распределилось более равномерно, и ставка упала только на 0,05 п.п. Теперь на срок 3−6 месяцев средняя процентная ставка составит 20,72% годовых, от 6 месяцев до года 21,25%, более года 19,53%.
Что в банках?
В крупнейших банках России начали активно менять условия по вкладам. В то время как многие банки стремятся снизить ставки, некоторые все же решаются их повысить.
ВТБ изменил условия по ВТБ-Вкладу. Максимальная ставка по депозиту на полгода на сумму от ₽10 тыс. до ₽15 млн выросла на 0,1 п.п., до 22,6% (доступна новым клиентам и тем, кто вкладывает в банк новые деньги). Вклад на три месяца при тех же условиях клиенты теперь смогут взять при ставке до 21,9% годовых (-0,6 п.п.).
Альфа-Банк увеличил максимальную ставку на первый для клиента накопительный счет на 1 п.п., до 21%. Условия банка будут действовать два месяца, а проценты будут начисляться на минимальный остаток на счете. На третий месяц ставка на накопительном счету «превратится в тыкву», и деньги можно будет хранить по ставке 11% годовых при покупках по картам от ₽20 тыс., без трат по 4%.
Сбер с начала февраля также повысил максимальную ставку по вкладу «Лучший%» на 3−6 месяцев на 1,5 п.п., до 22,5%. На остальные сроки ставки выросли в целом на 1 п.п. Минимальная сумма ₽100 тыс.
Совкомбанк тем временем снизил ставки по вкладам на короткие сроки на 0,2 п.п., Газпромбанк на 0,2−1 п.п., а МКБ на 0,5−3 п.п.
Стоит ли вкладывать?
Депозиты в банках отличный инструмент для тех, кто не хочет рисковать своими деньгами, вкладываясь в волатильные акции российских компаний.
Сейчас ставки по вкладам хоть и снижаются в целом, но все равно находятся на максимальном уровне. По нашим прогнозам, ключевая ставка останется на уровне в 21% в течение всего 2025 года. А значит, сейчас лучшая возможность зафиксировать отличную доходность по депозитам в долгосрочной перспективе.