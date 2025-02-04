Банки РФ из топ-10 повышают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Альфа-Банк увеличил максимальную ставку на первый для клиента накопительный счет на 1 п.п., до 21%. Условия банка будут действовать два месяца, а проценты будут начисляться на минимальный остаток на счете. На третий месяц ставка на накопительном счету «превратится в тыкву», и деньги можно будет хранить по ставке 11% годовых при покупках по картам от ₽20 тыс., без трат по 4%.