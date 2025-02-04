Алжир намерен войти в число крупнейших стран — экспортеров фосфатов

По его словам, «возможно, максимум через два года развитие Алжира окажется на уровне стран Южной Европы с ВВП более $400 млрд». «Самое позднее к началу 2027 года мы завершим нашу программу строительства 3,5 млн жилищ, 2 млн уже сданы. Мы также решим проблему с водой и сократим импорт сырья для наших фабрик. Наша цель — производить как можно больше продукции на месте», — продолжал глава государства.