Алжир намерен войти в число крупнейших стран — экспортеров фосфатов

«Мы войдем в число крупнейших стран — экспортеров фосфатов и их производных. Мы также будем развивать солнечную энергетику и производство “зеленого водорода” — нового ресурса, который усилит промышленную привлекательность Алжира», — сказал Теббун, добавив, что его страна планирует «увеличить возможности по поставкам энергии в Европу».
По его словам, «возможно, максимум через два года развитие Алжира окажется на уровне стран Южной Европы с ВВП более $400 млрд». «Самое позднее к началу 2027 года мы завершим нашу программу строительства 3,5 млн жилищ, 2 млн уже сданы. Мы также решим проблему с водой и сократим импорт сырья для наших фабрик. Наша цель — производить как можно больше продукции на месте», — продолжал глава государства.
В последние годы Алжир неизменно входит в число ведущих стран, экспортирующих природный газ по трубопроводам в Евросоюз. Власти североафриканской республики постоянно говорят о планах наращивания добычи и экспорта природного газа. Особое внимание Алжир уделяет выполнению обязательств по экспорту газа на европейский рынок.