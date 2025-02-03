WSJ: энергетическая политика Трампа может привести к банкротствам в сланцевой отрасли

Ранее Трамп сказал, что США планируют наращивать добычу нефти. Американский лидер также отмечал, что Вашингтон будет добиваться от Эр-Рияда и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на Россию, которая входит в ОПЕК+. Реакции на эти заявления от представителей стран, входящих в ОПЕК, пока не было. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты стремятся свести импорт энергоносителей к нулю.