WSJ: энергетическая политика Трампа может привести к банкротствам в сланцевой отрасли

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Намерения президента США Дональда Трампа увеличить добычу нефти на территории страны противоречит тенденциям рынка, а также может привести к волне банкротств в сланцевой отрасли. Такую оценку привела газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По ее информации, американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, не собираются резко наращивать ее темпы, так как это может обвалить цены и привести к новой волне банкротств. При этом Трамп хочет принудить ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен энергоносителей на мировом рынке. Саудовская Аравия, главный союзник США в организации, вряд ли пойдет на резкое увеличение добычи, поясняет издание.
Администрация Трампа считает, что обвал цен на нефть поможет побороть инфляцию в США и снизить процентные ставки. Дополнительно таким образом глава вашингтонской администрации намерен оказать давление на Россию и Иран. Однако в 2020 году подобное снижение стоимости одного барреля до $45 приводило к волне банкротств среди сланцевых нефтедобытчиков, заключает издание.
Ранее Трамп сказал, что США планируют наращивать добычу нефти. Американский лидер также отмечал, что Вашингтон будет добиваться от Эр-Рияда и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на Россию, которая входит в ОПЕК+. Реакции на эти заявления от представителей стран, входящих в ОПЕК, пока не было. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты стремятся свести импорт энергоносителей к нулю.