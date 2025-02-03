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Во ВШЭ заявили, что у Трампа вряд ли получится выиграть торговые войны

Американский президент Дональд Трамп с помощью введения пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады сумеет нанести ущерб этим странам, но для самих США последствия будут «чувствительнее». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Источник: AP 2024

«Это ограничение поставок нужной продукции. Также это вызовет ответные меры со стороны этих стран и, возможно, других. Если ограничится, например, экспорт из Китая — а американский рынок для Китая очень большой — он будет вынужден поставлять товары в третьи страны и как-то компенсировать. Это приведет к вытеснению в том числе американских товаров именно из других стран. Поэтому пострадает не только американское производство от ограничения поставок, комплектующих, продукции и так далее, но и американский экспорт может пострадать из-за того, что Китай и прочие страны, которые пострадают, введут ответные меры. Также из-за того, что американские товары начнут вытесняться из-за усиления конкуренции на других рынках, поскольку эта ограниченная продукция на другие рынки», — сказал он.

По словам Данильцева, Трамп мог пойти на такие меры, чтобы добиться уступок от торговых партнеров.

«Возможно, это попытка оказать психологическое давление, добиться уступок и напугать. Но я боюсь, что это вряд ли получится», — заключил он.

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Теперь размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%, из Китая — 10%. О своих планах ввести пошлины президент США сообщал еще 21 января. Помимо тезиса о защите американского бизнеса, Трамп объяснял эту меру стимулом для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

Президент США также анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.