Во ВШЭ заявили, что у Трампа вряд ли получится выиграть торговые войны

«Это ограничение поставок нужной продукции. Также это вызовет ответные меры со стороны этих стран и, возможно, других. Если ограничится, например, экспорт из Китая — а американский рынок для Китая очень большой — он будет вынужден поставлять товары в третьи страны и как-то компенсировать. Это приведет к вытеснению в том числе американских товаров именно из других стран. Поэтому пострадает не только американское производство от ограничения поставок, комплектующих, продукции и так далее, но и американский экспорт может пострадать из-за того, что Китай и прочие страны, которые пострадают, введут ответные меры. Также из-за того, что американские товары начнут вытесняться из-за усиления конкуренции на других рынках, поскольку эта ограниченная продукция на другие рынки», — сказал он.