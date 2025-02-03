В России возрастут расходы федерального бюджета на науку

Эксперты отмечают, что значительный рост ассигнований на науку связан с планами российских властей по достижению «технологического суверенитета». Это потребует увеличения инвестиций и со стороны бизнеса. Так, предполагается, что уровень частных инвестиций к 2035 году будет не ниже государственного.