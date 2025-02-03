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В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У России нет желания ассоциироваться и как-то оценивать ситуацию с введением пошлин США на товары из Канады, Мексики и Китая, там свои напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. И уже в ответ в Канаде начали изымать из продажи американский алкоголь.

«Вы знаете, там много своих напряженностей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», — сказал Песков журналистам.