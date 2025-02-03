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Турецкая лира в ходе торгов кратковременно обесценилась до 36 лир за 1$

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Курс турецкой лиры в ходе торгов в понедельник кратковременно опустился до психологически важной отметки в 36 лир за 1$.

Источник: AP 2024

Как свидетельствуют данные онлайн-торгов, доллар укрепился на 0,38% и в 13:50 по местному времени (совпадает с мск) вырос до 36,001 лиры за 1$. После этого курс скорректировался в сторону укрепления лиры и держится в районе 35,98 лиры за 1$. Торги понедельника начались с отметки 35,75 лиры за 1$.

Исторически до 3 февраля 1$ еще не превышал в Турции порог в 36 лир.

Между тем некоторые экономисты и трейдеры в Турции ожидают, что без внушительных интервенций или значительного укрепления экономики обменный курс национальной валюты в 2025 году может постепенно приблизиться к 40−42 лирам за 1$.