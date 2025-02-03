Турецкая лира в ходе торгов кратковременно обесценилась до 36 лир за 1$

Как свидетельствуют данные онлайн-торгов, доллар укрепился на 0,38% и в 13:50 по местному времени (совпадает с мск) вырос до 36,001 лиры за 1$. После этого курс скорректировался в сторону укрепления лиры и держится в районе 35,98 лиры за 1$. Торги понедельника начались с отметки 35,75 лиры за 1$.