Таможенные пошлины Трампа могут вызвать волну миграции из Мексики в США

Решение президента США Дональда Трампа ввести повышенные тарифы на импорт мексиканских товаров может стать толчком к экономической рецессии в Мексике, что, в свою очередь, способно вызвать массовый рост миграции мексиканцев в Соединенные Штаты. Такое мнение озвучено в аналитической статье агентства Bloomberg.
Эксперты издания предполагают, что подобные действия Трампа лишь усугубят миграционный кризис на южной границе США, с которым он обещал справиться. Как подчеркивает Bloomberg, разрыв цепочек поставок приводит к стремительному росту цен, а экономика США тесно переплетена с поставками товаров из Мексики и Канады. Угроза дестабилизации этих связей, по мнению агентства, станет причиной экономического хаоса, ускорит инфляцию и поспособствует значительным сокращениям рабочих мест. К тому же, ответные меры со стороны канадских и мексиканских властей могут нанести серьезный удар по американской экономике, учитывая объемы экспорта США в эти страны.
Bloomberg также отмечает, что тарифные меры Трампа окажут лишь минимальное влияние на сокращение наркотрафика и уменьшение дефицита торгового баланса Соединенных Штатов. Однако они создадут дополнительные угрозы роста нелегальной миграции из Мексики и усилят инфляцию, а также поднимут уровень безработицы в самих США.
Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных тарифов для Мексики, Канады и Китая, которые вступили в силу с 1 февраля. В рамках этой инициативы установлены пошлины в размере 25% на ряд мексиканских товаров, на канадские энергоресурсы применен тариф в 10%, аналогичные 10% коснулись и импорта из Китая. По словам Трампа, эта мера необходима для противодействия серьезной угрозе от потока незаконных мигрантов и смертельно опасных наркотиков, таких как фентанил, которые несут угрозу жизни граждан США.
Тем не менее, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что такие действия США нанесут серьезный урон американской экономике. По ее словам, предпринимая подобные, шаги Вашингтон «стреляет себе в ногу».
В то же время Шейнбаум подчеркнула, что Мексика также понесет значительный ущерб. Особенно большие риски ожидаются для бизнеса: компании, работающие в Мексике, могут оказаться перед сложным выбором — остаться в стране или прекратить свою деятельность на ее рынке.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.