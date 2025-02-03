Таможенные пошлины Трампа могут вызвать волну миграции из Мексики в США

Эксперты издания предполагают, что подобные действия Трампа лишь усугубят миграционный кризис на южной границе США, с которым он обещал справиться. Как подчеркивает Bloomberg, разрыв цепочек поставок приводит к стремительному росту цен, а экономика США тесно переплетена с поставками товаров из Мексики и Канады. Угроза дестабилизации этих связей, по мнению агентства, станет причиной экономического хаоса, ускорит инфляцию и поспособствует значительным сокращениям рабочих мест. К тому же, ответные меры со стороны канадских и мексиканских властей могут нанести серьезный удар по американской экономике, учитывая объемы экспорта США в эти страны.