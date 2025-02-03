Стало известно об опасном виде мошенничества с QR-кодами в России

«Если человек попадается на уловку злоумышленника, то после оплаты поддельной квитанции, деньги попадают в руки мошенников, и жертва узнает об обмане только тогда, когда приходит счет за следующий месяц с задолженностью за предыдущий. Встречаются даже случаи, когда злоумышленники, подделывая QR-код, дополнительно внедряют в фишинговый ресурс вредоносное программное обеспечение, чтобы не только украсть денежные средства, но и похитить личные данные пользователя. Например, установив шпионскую программу на телефон», — подчеркнул специалист.