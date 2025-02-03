Рынок криптовалюты обрушился на 240 млрд долларов за сутки

«Первая предварительная причина — новый китайский ИИ DeepSeek. Который: а) вызвал огромную конкуренцию; б) повлиял на курс, так как техносектор традиционно связан с цифровыми активами», — сказано в сообщении.
Еще одной причиной в публикации названо увеличение объемов продаж и снижение стоимости криптоактивов из-за продолжительного роста.
«Третья — политика Федеральной резервной системы США, за которой плотно следят финансовые рынки. Плюсом новые указы Трампа — из-за них ввелись огромные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая», — добавляет Mash.
По данным сервиса Coinglass, криптотрейдеры в ночь на 3 февраля потеряли более 2 млрд долларов из-за обвала цен. за прошедшие 24 часа совокупный объем ликвидаций торговых позиций превысил 2,24 млрд долларов, а более 730 тысяч трейдеров столкнулись с принудительным закрытием сделок.
Курс биткоина утром понедельника, 3 февраля, опускался ниже 93 тысяч долларов с около 100 тысяч в воскресенье. По данным на 11:10 по московскому времени, стоимость первой криптовалюты составляет 95 430 долларов.
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