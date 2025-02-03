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Рынок криптовалюты обрушился на 240 млрд долларов за сутки

Криптовалютный рынок за день обрушился на 240 млрд долларов, показав крупнейшее падение в истории. Об этом говорится в публикации телеграм-канала Mash.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Первая предварительная причина — новый китайский ИИ DeepSeek. Который: а) вызвал огромную конкуренцию; б) повлиял на курс, так как техносектор традиционно связан с цифровыми активами», — сказано в сообщении.

Еще одной причиной в публикации названо увеличение объемов продаж и снижение стоимости криптоактивов из-за продолжительного роста.

«Третья — политика Федеральной резервной системы США, за которой плотно следят финансовые рынки. Плюсом новые указы Трампа — из-за них ввелись огромные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая», — добавляет Mash.

По данным сервиса Coinglass, криптотрейдеры в ночь на 3 февраля потеряли более 2 млрд долларов из-за обвала цен. за прошедшие 24 часа совокупный объем ликвидаций торговых позиций превысил 2,24 млрд долларов, а более 730 тысяч трейдеров столкнулись с принудительным закрытием сделок.

Курс биткоина утром понедельника, 3 февраля, опускался ниже 93 тысяч долларов с около 100 тысяч в воскресенье. По данным на 11:10 по московскому времени, стоимость первой криптовалюты составляет 95 430 долларов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».