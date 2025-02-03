Россиянам рассказали, кто получит 13-ю зарплату в 2025 году

«Решение о выплате 13-й зарплаты принимается руководством компании, исходя из финансовых показателей за год. Иногда премия предназначается только для определенных категорий работников, таких как руководители отделов или сотрудники, добившиеся значительных успехов», — уточнил депутат.
Как объяснил собеседник, дополнительная выплата положена не всем сотрудникам. Работники, которые на момент выплаты 13-й зарплаты находятся в отпуске по уходу за ребенком или проходят испытательный срок, обычно не получают бонус, уточнил Чаплин.
Работники, которые допускали нарушения трудовой дисциплины или получали выговоры в течение года, также могут быть лишены премии. Такие ограничения необходимо четко фиксировать во внутренних документах организации. 13-я зарплата не является обязательной выплатой, а рассматривается как форма поощрения за ответственное выполнение своих обязанностей. Условия ее начисления устанавливаются работодателем и отражаются в локальных нормативных актах, подытожил парламентарий.
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