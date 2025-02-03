Россиянам рассказали, кто получит 13-ю зарплату в 2025 году

Работники, которые допускали нарушения трудовой дисциплины или получали выговоры в течение года, также могут быть лишены премии. Такие ограничения необходимо четко фиксировать во внутренних документах организации. 13-я зарплата не является обязательной выплатой, а рассматривается как форма поощрения за ответственное выполнение своих обязанностей. Условия ее начисления устанавливаются работодателем и отражаются в локальных нормативных актах, подытожил парламентарий.