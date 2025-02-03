Россиянам объяснили, кому стоит покупать квартиру в 2025 году

По словам Разворотневой, квартиру можно купить с инвестиционными целями, так как в сегменте бизнес-класса в Москве цены на сдачу квартир постоянно увеличиваются. Кроме того, есть смысл задуматься о приобретении частного дома. Сейчас есть возможность вводить эскроу-счета в ИЖС, есть льготная ипотека. Она отметила, что это хорошая альтернатива покупке квартиры, потому что за меньшую цену можно получить большую площадь.