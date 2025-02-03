Россиянам объяснили, кому стоит покупать квартиру в 2025 году

«Если у вас есть двое детей, если вы проживаете в сельской местности, на Дальнем Востоке или в новых регионах, то взять квартиру лучше сейчас, потому что непонятно, что будет дальше с этими льготными программами ипотеки», — пояснила парламентарий.
При этом, добавила она, на вторичном и первичном рынках жилья экономкласса наблюдается небольшое снижение цен. Тем, у кого от продажи предыдущего жилья остались средства, лучше немного подождать, положить деньги на вклад. Депутат также не советовала брать квартиры для жизни в кредит, так как стоимость ключевой ставки очень высокая.
По словам Разворотневой, квартиру можно купить с инвестиционными целями, так как в сегменте бизнес-класса в Москве цены на сдачу квартир постоянно увеличиваются. Кроме того, есть смысл задуматься о приобретении частного дома. Сейчас есть возможность вводить эскроу-счета в ИЖС, есть льготная ипотека. Она отметила, что это хорошая альтернатива покупке квартиры, потому что за меньшую цену можно получить большую площадь.
«Но это все тоже надо считать индивидуально в связи с удорожанием строительства. Если резюмировать, я бы сказала, что 2025 год — это хорошее время для покупки жилья на вторичном рынке, если есть деньги. Главное, следить за тенденциями», — заключила парламентарий.
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