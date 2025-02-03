Раскрыт смысл предоставления МФО права на выдачу ипотечных займов

«Если мы смотрим на это через призму ипотеки, то это делается для застройщиков, чтобы жилищное строительство не прекращалось, чтобы тот жилищный фонд, который построен — продавался», — пояснил он, добавив, что в сегодняшних условиях нового стандарта льготная ипотека стала менее доступной.