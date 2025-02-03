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Раскрыт смысл предоставления МФО права на выдачу ипотечных займов

В России хотят позволить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать россиянам ипотечные займы. Цель этого законопроекта — поддержка застройщиков, которые в сложных условиях на рынке должны иметь возможность реализовать построенное жилье, объяснил координатор проекта «За права заемщиков» ОНФ Галактион Кучава Общественной Службе Новостей.

Источник: РИА "Новости"

В России есть МФО, принадлежащие полностью или частично государству и субъектам РФ. Работают они как фонды поддержки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, объяснил Кучава. Предложение решать вопросы со строительством жилья через них связано с желанием поддержать игроков рынка, считает эксперт.

«Если мы смотрим на это через призму ипотеки, то это делается для застройщиков, чтобы жилищное строительство не прекращалось, чтобы тот жилищный фонд, который построен — продавался», — пояснил он, добавив, что в сегодняшних условиях нового стандарта льготная ипотека стала менее доступной.

Напомним, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит МФО выдавать деньги на покупку недвижимости. Однако таким правом предлагается наделить только те компании, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ. Получить такую возможность, согласно документу, они смогут лишь если будут реализовывать региональные госпрограммы в сфере ипотечного кредитования.