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СМИ: пошлины Трампа могут ослабить канадскую экономику

Даже не начав действовать, пошлины, введенные новым президентом США, уже осложняют деятельность канадских компаний, отмечает издание The Globe and Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Решение нового президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из Канады способно погрузить экономику этой страны в рецессию, сводя к нулю ее рост на протяжении ближайших трех лет. Как сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на отчет Royal Bank of Canada и прогнозы аналитиков, такие меры могут повлечь серьезные экономические последствия.

Эксперты отмечают, что ожидаемая тарифная война между США и Канадой может стать «самым серьезным шоком» для торговых отношений двух стран со времен 1930-х годов. Наряду с этим экономисты предупреждают, что уровень безработицы в Канаде, равный текущим 6,7%, может увеличиться на 2−3 процентных пункта. Таким образом, показатель может вернуться к значениям, зафиксированным осенью 2020 года, когда страну охватили локдауны из-за пандемии COVID-19.

Дуг Портер, главный экономист Bank of Montreal, полагает, что уже в 2025 году Канаде может угрожать «умеренная рецессия». Его коллега из консалтинговой компании RSM Canada Ту Нгуен прогнозирует, что канадская экономика сократится на 2% к 2025 году. В таком случае масштабы спада превысят ранее предсказанные до введения тарифов Трампом 1,8%.

Газета также подчеркивает, что еще до фактического вступления в силу пошлины осложнили ведение бизнеса для канадских компаний. Например, крупный квебекский производитель металлоконструкций Canam Group, который участвовал в строительстве ряда объектов на территории США, уже готовится к сложным переговорам с американскими клиентами по поводу изменений условий контрактов из-за тарифов. Согласно дополнительным сведениям, пошлины в размере 10% на канадские энергоресурсы могут привести к повышению цен на бензин, дизельное и авиационное топливо для потребителей в США.

Глава Ассоциации горнодобывающей промышленности Канады Пьер Граттон подчеркнул, что эти тарифы способны поставить под угрозу североамериканскую цепочку поставок жизненно важных полезных ископаемых.

«Эти тарифы нарушат основной поток минеральных ресурсов и металлов, усугубят уязвимость в цепочках поставок <…> и увеличат стоимость ведения бизнеса для наших клиентов из США», — уточняет он. По мнению Граттона, в связи с этим тарифы на импорт канадских минералов и металлов «противоречат национальной безопасности и экономическим интересам» США.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.