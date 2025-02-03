СМИ: пошлины Трампа могут ослабить канадскую экономику

Газета также подчеркивает, что еще до фактического вступления в силу пошлины осложнили ведение бизнеса для канадских компаний. Например, крупный квебекский производитель металлоконструкций Canam Group, который участвовал в строительстве ряда объектов на территории США, уже готовится к сложным переговорам с американскими клиентами по поводу изменений условий контрактов из-за тарифов. Согласно дополнительным сведениям, пошлины в размере 10% на канадские энергоресурсы могут привести к повышению цен на бензин, дизельное и авиационное топливо для потребителей в США.