СМИ: пошлины Трампа могут ослабить канадскую экономику

Решение нового президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из Канады способно погрузить экономику этой страны в рецессию, сводя к нулю ее рост на протяжении ближайших трех лет. Как сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на отчет Royal Bank of Canada и прогнозы аналитиков, такие меры могут повлечь серьезные экономические последствия.