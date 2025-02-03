СМИ: пошлины Трампа могут ослабить канадскую экономику

Решение нового президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из Канады способно погрузить экономику этой страны в рецессию, сводя к нулю ее рост на протяжении ближайших трех лет. Как сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на отчет Royal Bank of Canada и прогнозы аналитиков, такие меры могут повлечь серьезные экономические последствия.
Эксперты отмечают, что ожидаемая тарифная война между США и Канадой может стать «самым серьезным шоком» для торговых отношений двух стран со времен 1930-х годов. Наряду с этим экономисты предупреждают, что уровень безработицы в Канаде, равный текущим 6,7%, может увеличиться на 2−3 процентных пункта. Таким образом, показатель может вернуться к значениям, зафиксированным осенью 2020 года, когда страну охватили локдауны из-за пандемии COVID-19.
Дуг Портер, главный экономист Bank of Montreal, полагает, что уже в 2025 году Канаде может угрожать «умеренная рецессия». Его коллега из консалтинговой компании RSM Canada Ту Нгуен прогнозирует, что канадская экономика сократится на 2% к 2025 году. В таком случае масштабы спада превысят ранее предсказанные до введения тарифов Трампом 1,8%.
Газета также подчеркивает, что еще до фактического вступления в силу пошлины осложнили ведение бизнеса для канадских компаний. Например, крупный квебекский производитель металлоконструкций Canam Group, который участвовал в строительстве ряда объектов на территории США, уже готовится к сложным переговорам с американскими клиентами по поводу изменений условий контрактов из-за тарифов. Согласно дополнительным сведениям, пошлины в размере 10% на канадские энергоресурсы могут привести к повышению цен на бензин, дизельное и авиационное топливо для потребителей в США.
Глава Ассоциации горнодобывающей промышленности Канады Пьер Граттон подчеркнул, что эти тарифы способны поставить под угрозу североамериканскую цепочку поставок жизненно важных полезных ископаемых.
«Эти тарифы нарушат основной поток минеральных ресурсов и металлов, усугубят уязвимость в цепочках поставок <…> и увеличат стоимость ведения бизнеса для наших клиентов из США», — уточняет он. По мнению Граттона, в связи с этим тарифы на импорт канадских минералов и металлов «противоречат национальной безопасности и экономическим интересам» США.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.