Опрос показал, сколько россиян готовы взять кредит за улыбку

57% опрошенных сообщили, что уже используют биометрию для входа в банковские приложения, 31% оплачивают покупки с помощью улыбки, а 12% применяют биометрические данные для входа в метро.
Вместе с тем, 6% респондентов отметили, что пока не прибегали к использованию биометрии для оформления банковских продуктов, но относятся к этой возможности положительно. Еще 9% участников опроса заявили о нейтральном отношении к данной технологии.
Однако 75% респондентов пока не поддерживают использование биометрии при оформлении банковских продуктов. Основными причинами такого отношения являются опасения утечки персональных данных, вероятность мошенничества, а также восприятие технологии как слишком сложной.
«Для успешного использования биометрии россиян важно сосредоточиться на усилении мер защиты данных и просветительской работе. Чем больше люди будут понимать, как работает система и какие гарантии безопасности предусмотрены, тем быстрее удастся преодолеть настороженность и повысить доверие к новым технологиям», — сообщила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
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