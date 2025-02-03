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Опрос показал, сколько россиян готовы взять кредит за улыбку

Воспользоваться биометрией, чтобы оформить вклад или кредит без личного посещения банка готов каждый десятый россиянин. Такие данные показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

57% опрошенных сообщили, что уже используют биометрию для входа в банковские приложения, 31% оплачивают покупки с помощью улыбки, а 12% применяют биометрические данные для входа в метро.

Вместе с тем, 6% респондентов отметили, что пока не прибегали к использованию биометрии для оформления банковских продуктов, но относятся к этой возможности положительно. Еще 9% участников опроса заявили о нейтральном отношении к данной технологии.

Однако 75% респондентов пока не поддерживают использование биометрии при оформлении банковских продуктов. Основными причинами такого отношения являются опасения утечки персональных данных, вероятность мошенничества, а также восприятие технологии как слишком сложной.

«Для успешного использования биометрии россиян важно сосредоточиться на усилении мер защиты данных и просветительской работе. Чем больше люди будут понимать, как работает система и какие гарантии безопасности предусмотрены, тем быстрее удастся преодолеть настороженность и повысить доверие к новым технологиям», — сообщила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».