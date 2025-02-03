Объем торгов на СПб-бирже в выходные превысил 27 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объем торгов, проводимых на СПб-бирже в 1 и 2 февраля 2025 года, составил 27,56 млн рублей. За два выходных дня инвесторы заключил 4 190 сделок со всеми 16 доступными на торгах ценными бумагами российских компаний, сообщается на сайте площадки.
«Мы обеспечили участникам торгов доступ к сервису и создали все необходимые условия для проведения торгов в штатном режиме. Любой участник торгов, подключенный к СПб-бирже, может предоставлять инвесторам доступ к торгам в выходные по своему усмотрению», — отметил генеральный директор СПб-биржи Евгений Сердюков.
Всего пять участников торгов предоставили инвесторам возможность заключать биржевые сделки в выходные дни, 32 участника подключались в тестовом или просмотровом режиме.
28 января Спб-биржа объявила, что с 1 февраля 2025 года будет проводить торги по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 мск. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник (сделка в торговый день понедельник с расчетами Т+1).
Ранее Банк России сообщал, что находится на стадии оценки рисков торгов в выходные дни, а также озадачен вопросом формирования цены на низколиквидном рынке и определения условий для закрытия маржинальных позиций. Регулятор также запускал опрос, согласно которому только 11% опрошенных инвесторов поддержали идею торгов на бирже в выходные дни.
В новость внесена правка (15:28 мск) — уточняется объем торгов в 1-м абзаце.