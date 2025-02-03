Объем торгов на СПб-бирже в выходные превысил 27 млн рублей

28 января Спб-биржа объявила, что с 1 февраля 2025 года будет проводить торги по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 мск. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник (сделка в торговый день понедельник с расчетами Т+1).