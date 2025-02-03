NYT: пошлины на товары из Канады, КНР и Мексики приведут к росту цен в США

Как отмечает газета, в США могут подняться цены на овощи и фрукты, многие из которых завозятся из Мексики, в частности на авокадо, помидоры и клубнику. К тому же, вырастут цены на алкоголь, в том числе на текилу и пиво. Инфляция может распространиться и на импортируемые из Канады мясо и зерно.