NYT: пошлины на товары из Канады, КНР и Мексики приведут к росту цен в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая, о введении которых объявил президент США Дональд Трамп, станут причиной роста цен на различные товары для американских потребителей — от овощей и мяса до телефонов и машин. Подобную аналитику приводит газета The New York Times.
«Из-за того, что пошлины распространяются именно на эти три страны, не заметить инфляцию, проходя мимо торговых рядов, будет невозможно», — сказал изданию эксперт по вопросам цепочек поставок товаров и профессор Университета штата Мичиган Джейсон Миллер.
Как отмечает газета, в США могут подняться цены на овощи и фрукты, многие из которых завозятся из Мексики, в частности на авокадо, помидоры и клубнику. К тому же, вырастут цены на алкоголь, в том числе на текилу и пиво. Инфляция может распространиться и на импортируемые из Канады мясо и зерно.
Пошлины также скажутся на стоимости автомобилей для американских покупателей. Автопроизводители еженедельно отправляют через границы США с Канадой и Мексикой готовые автомобили, двигатели, трансмиссии и другие компоненты стоимостью в десятки миллиардов долларов. В миллиарды долларов оцениваются и импортируемые запчасти из Китая.
Трамп в субботу подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн.