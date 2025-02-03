Нефть не заводится. Поставки сырья на НПЗ снизились на 2,5% по итогам года

По мнению аналитика, в 2025 году можно будет считать успехом выход на показатели общей переработки и выпуска основных видов топлива на уровне 2023 года. Это, говорит Александр Котов, позволит нарастить экспорт нефтепродуктов, компенсируя снижение экспорта нефти, а также обеспечить внутренний рынок топлива без возникновения локальных дефицитов. Но, подчеркивает эксперт, само по себе увеличение нефтепереработки не даст, например, существенного прироста выпуска высокооктановых бензинов, с которыми и наблюдались основные проблемы в 2024 году. Новых установок бензинового пула за год не ввели и речь может идти только о дозагрузке существующих мощностей, говорит он.