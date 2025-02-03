Названы самые популярные инструменты сбережения россиян

По мнению аналитиков, интерес к вкладам был вызван их высокой доходностью и низкими рисками. В 2025 году данный инструмент останется самым популярным у граждан, однако возможен рост интереса к акциям, облигациям и ПИФам как за счет снижения ставок по вкладам, которое будет происходить, опережая смягчение денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и за счет привлекательной доходности, которую в течение года могут продемонстрировать эти инструменты. При этом более активное смещение фокуса со вкладов в пользу других инструментов сбережений, по оценке аналитиков, возможно при снижении ставок по депозитам ниже 10−12%, что может произойти уже в рамках 2026 года.