На Филиппинах объявили ЧП в сфере продовольственной безопасности

По словам министра сельского хозяйства Франсиско Тиу Лорела — младшего, мера позволит «высвободить буферные запасы риса, хранящиеся в национальном продовольственном управлении, для стабилизации цен и обеспечения того, чтобы рис, основной продукт питания для миллионов филиппинцев, оставался доступным для потребителей». Так, ведомство начнет продавать свои запасы риса госучреждениям, а также в рамках специальной программы прямых продаж по цене 36 филиппинских песо ($0,6) за 1 кг. Всего на хранении находится 300 тыс. тонн риса.