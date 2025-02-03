На Филиппинах объявили ЧП в сфере продовольственной безопасности

БАНГКОК, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Филиппин объявило о введении чрезвычайного положения в сфере продовольственной безопасности в связи с резким скачком цен на рис в стране. Об этом сообщило Филиппинское информационное агентство.
По словам министра сельского хозяйства Франсиско Тиу Лорела — младшего, мера позволит «высвободить буферные запасы риса, хранящиеся в национальном продовольственном управлении, для стабилизации цен и обеспечения того, чтобы рис, основной продукт питания для миллионов филиппинцев, оставался доступным для потребителей». Так, ведомство начнет продавать свои запасы риса госучреждениям, а также в рамках специальной программы прямых продаж по цене 36 филиппинских песо ($0,6) за 1 кг. Всего на хранении находится 300 тыс. тонн риса.
Согласно правительственному указу, чрезвычайное положение в области продовольственной безопасности будет действовать до тех пор, пока его не отменит Минсельхоз.
Годовой темп роста цен на рис на Филиппинах достиг 15-летнего максимума в 24,4% в марте 2024 года, снизившись до 0,8% в декабре, что сохранило общую инфляцию по итогам года в пределах целевого показателя правительства в 2−4%. Однако, несмотря на усилия властей по либерализации импорта риса и снижению пошлин, рост розничных цен превысил ожидания, достигнув уровня 48 песо ($0,8).