МИД РФ: газ с 1 февраля начал поступать в Приднестровье

Дипломат напомнил, что Приднестровье, где проживают около 220 тыс. российских граждан, находилось на грани гуманитарной катастрофы. «Такая ситуация была вызвана решением Киева прекратить с 1 января транзит российского газа через территорию Украины и отказом Кишинева признать задолженность за поставленный газ. В сложившихся условиях российская сторона оперативно предложила новый механизм гуманитарной поставки газа. Затем свою схему также выдвинул Европейский союз. В обоих случаях речь шла о газе российского происхождения. Однако оба варианта продолжительное время блокировались молдавской стороной», — добавил Полищук.