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МИД РФ: газ с 1 февраля начал поступать в Приднестровье

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первые после приостановки поставки газа в Приднестровье состоялись 1 февраля, при этом решение вопроса устойчивого газоснабжения еще предстоит найти. Россия готова этому содействовать, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: Reuters

«Рады, что 1 февраля первый газ все-таки начал поступать в Приднестровье и острота проблемы была снята. Тем не менее, предстоит найти постоянное решение вопроса устойчивого газоснабжения. Российская сторона готова продолжать этому содействовать», — отметил Полищук.

Дипломат напомнил, что Приднестровье, где проживают около 220 тыс. российских граждан, находилось на грани гуманитарной катастрофы. «Такая ситуация была вызвана решением Киева прекратить с 1 января транзит российского газа через территорию Украины и отказом Кишинева признать задолженность за поставленный газ. В сложившихся условиях российская сторона оперативно предложила новый механизм гуманитарной поставки газа. Затем свою схему также выдвинул Европейский союз. В обоих случаях речь шла о газе российского происхождения. Однако оба варианта продолжительное время блокировались молдавской стороной», — добавил Полищук.

В Молдавии и Приднестровье действуют режимы ЧП в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину. В Приднестровье в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» и обеспечивала 80% потребностей Молдавии в электричестве, была переведена на уголь.