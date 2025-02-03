МИД РФ: газ с 1 февраля начал поступать в Приднестровье

«Рады, что 1 февраля первый газ все-таки начал поступать в Приднестровье и острота проблемы была снята. Тем не менее, предстоит найти постоянное решение вопроса устойчивого газоснабжения. Российская сторона готова продолжать этому содействовать», — отметил Полищук.
Дипломат напомнил, что Приднестровье, где проживают около 220 тыс. российских граждан, находилось на грани гуманитарной катастрофы. «Такая ситуация была вызвана решением Киева прекратить с 1 января транзит российского газа через территорию Украины и отказом Кишинева признать задолженность за поставленный газ. В сложившихся условиях российская сторона оперативно предложила новый механизм гуманитарной поставки газа. Затем свою схему также выдвинул Европейский союз. В обоих случаях речь шла о газе российского происхождения. Однако оба варианта продолжительное время блокировались молдавской стороной», — добавил Полищук.
В Молдавии и Приднестровье действуют режимы ЧП в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину. В Приднестровье в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» и обеспечивала 80% потребностей Молдавии в электричестве, была переведена на уголь.