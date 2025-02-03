Маск заявил, что США могут сократить дефицит бюджета на $1 трлн к 2026 году

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. США могут к 2026 году сократить вполовину дефицит государственного бюджета, составляющий $2 трлн. С таким утверждением выступил глава ведомства по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илон Маск.
«Думаю, что мы можем сократить дефицит [бюджета] на $1 трлн в следующем году. У нас дефицит в $2 трлн. Если мы сможем сократить его вполовину до $1 трлн и добиться экономического роста, соответствующего этому триллиону, то инфляции не будет», — заявил он в ходе аудио-чата на платформе X. По его мнению, при таком развитии событий процентные ставки в США снизятся, а цены на потребительские товары останутся прежними. Маск полагает, что власти страны в состоянии достичь такого результата, однако это потребует «мощной поддержки» со стороны президента, Конгресса и судебной системы.
25 декабря газета The New York Times (NYT) сообщила, что новый президент США Дональд Трамп и назначенный им главой DOGE Маск планируют сократить федеральные расходы на триллионы долларов, в том числе путем сокращения числа правительственных агентств. В то же время эксперты, с которыми поговорило издание, выразили сомнение, что эта инициатива будет успешной, из-за растущих расходов на социальные программы.