La Jornada: мексиканское песо вернулось к уровням 2021 года

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Документ предусматривает введение пошлин в размере 25% для импорта из Канады и Мексики, а также 10% в отношении товаров из Китая. Американский лидер также пригрозил поднять пошлины в случае введения ответных мер со стороны этих стран.
Согласно первым электронным операциям, проведенным в воскресенье 2 февраля, после введения ожидаемых пошлин со стороны США, мексиканская валюта снизилась на 2,58%, торгуясь в 21,23 песо за доллар, что стало худшим результатом с декабря 2021 года.
Издание напоминает, что на закрытии торгов в пятницу доллар стоил 20,68 песо. Показатель за сутки снизился на 1,27%, или на 25,98 цента.
Экономические агенты, отмечает La Jornada, внимательно следят за котировками на мировых валютных рынках, так как мексиканское песо является одной из самых ликвидных валют на срочных рынках, а также торгуется 24 часа пять дней в неделю.
«Введение пошлин может оказать незамедлительное воздействие на потребителей из трех стран, усложнив контроль над инфляцией в критические моменты. Это может помешать снизить процентные ставки ускоренными темпами, что повлияет на инвестиции и потребление в обоих государствах», — добавляет издание.
К тому же, тарифы повышают неопределенность в отношении инвестиций, в то время как мексиканская экономика уже показала значительные признаки ослабления, со снижением потребления, дефицитом кадров и проблемным государственным финансированием, напоминает Мексиканский институт финансовых руководителей (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF).
По данным на 15:56 по московскому времени 3 февраля, в понедельник, курс доллара США составил 21,0506 мексиканских песо, следует из данных торгов, опубликованных на платформе investing.com.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.