La Jornada: мексиканское песо вернулось к уровням 2021 года

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Документ предусматривает введение пошлин в размере 25% для импорта из Канады и Мексики, а также 10% в отношении товаров из Китая. Американский лидер также пригрозил поднять пошлины в случае введения ответных мер со стороны этих стран.