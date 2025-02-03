Каким будет курс рубля 4 февраля 2025: прогноз эксперта

И если корпоративное и потребительское кредитование перешли к охлаждению, то инфляция еще остается высокой. В этой связи инвесторы с некоторым волнением могут ожидать вечера среды, когда Росстат обнародует индекс потребительских цен с 28 января по 3 февраля.
Внешний фон ухудшился. Поводом для коррекции мировых рынков стало подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о введении торговых пошлин на товары из Канады (25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Страны рассматривают ответные меры. Негатива добавила и макростатистика — в январе инфляция в еврозоне неожиданно подскочила до 2,5% г/г.
Завтра китайский фондовый рынок вернется к работе после новогодних празднований, это может стимулировать торговую активность страны на рынке энергоресурсов. Из важной статистики вторника отметим число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) за декабрь. На российском рынке важных событий или публикаций завтра не ожидается.
Если не появится важных геополитических новостей, индекс Мосбиржи может торговаться в боковике. Прогноз на 4 февраля — 2900−3000 п.
Мировой валютный рынок встряхнуло из-за резкого усиления доллара, последовавшего за введением торговых пошлин США на товары из Канады, Мексики и КНР. Индекс американской валюты DXY подлетал выше 109,7 п. Это обусловило разную динамику рубля к юаню и доллару. Юань на Мосбирже продолжил курсировать в зоне 13,3−13,5 рублей, тогда как официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 99,94. Нефть сегодня пыталась укрепляться в цене несмотря на рост глобального доллара и общий уход от риска, Brent на подступах к $76. Завтра китайский рынок возобновит работу после новогодних каникул, в связи с чем может активизироваться спрос на юани со стороны импортеров. Во вторник юань может перешагнуть за 13,5, доллар ждем на уровне 98−101.
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