Каким будет курс рубля 4 февраля 2025: прогноз эксперта

Мировой валютный рынок встряхнуло из-за резкого усиления доллара, последовавшего за введением торговых пошлин США на товары из Канады, Мексики и КНР. Индекс американской валюты DXY подлетал выше 109,7 п. Это обусловило разную динамику рубля к юаню и доллару. Юань на Мосбирже продолжил курсировать в зоне 13,3−13,5 рублей, тогда как официальный курс рубля к доллару на завтра повышен ЦБ до 99,94. Нефть сегодня пыталась укрепляться в цене несмотря на рост глобального доллара и общий уход от риска, Brent на подступах к $76. Завтра китайский рынок возобновит работу после новогодних каникул, в связи с чем может активизироваться спрос на юани со стороны импортеров. Во вторник юань может перешагнуть за 13,5, доллар ждем на уровне 98−101.