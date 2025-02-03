WSJ узнала о планах КНР обсудить с США торговую политику

По данным WSJ, чтобы избежать торговой войны, Китай стремится вернуться к договоренностям «первого этапа», заключенным с Трампом в его первый президентский срок. Эти договоренности предусматривали обязательства по увеличению импорта из США на $200 млрд.
Пекин намерен вести переговоры через Всемирную торговую организацию (ВТО), а также увеличить инвестиции в американскую экономику, в том числе в производство аккумуляторов для электромобилей. Кроме того, Китай собирается отказаться от искусственного занижения курса юаня, утверждают источники издания.
Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай планирует подать иск в ВТО из-за введения Соединенными Штатами пошлин на китайскую продукцию. В ведомстве также выразили надежду, что США «будут объективно и рационально рассматривать и решать свои внутренние проблемы вместо того, чтобы угрожать другим странам тарифами».
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