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WSJ узнала о планах КНР обсудить с США торговую политику

Китай планирует инициировать переговоры с Соединенными Штатами по вопросам торговой политики, основываясь на соглашениях, достигнутых с первой администрацией президента Дональда Трампа в 2020 году. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным WSJ, чтобы избежать торговой войны, Китай стремится вернуться к договоренностям «первого этапа», заключенным с Трампом в его первый президентский срок. Эти договоренности предусматривали обязательства по увеличению импорта из США на $200 млрд.

Пекин намерен вести переговоры через Всемирную торговую организацию (ВТО), а также увеличить инвестиции в американскую экономику, в том числе в производство аккумуляторов для электромобилей. Кроме того, Китай собирается отказаться от искусственного занижения курса юаня, утверждают источники издания.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай планирует подать иск в ВТО из-за введения Соединенными Штатами пошлин на китайскую продукцию. В ведомстве также выразили надежду, что США «будут объективно и рационально рассматривать и решать свои внутренние проблемы вместо того, чтобы угрожать другим странам тарифами».

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.