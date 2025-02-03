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Индекс фондовой биржи Лондона упал более чем на 1% после торговых пошлин Трампа

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, упал на 1,1% после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Канады, КНР и Мексики.

Источник: Reuters

Как свидетельствуют данные торгов, FTSE 100 снизился до отметки 8,5 тыс. пунктов. При этом более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал еще более крупное падение — на 1,9%, до 20,5 тыс. пунктов.

1 февраля Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. 2 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты полны решимости ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Евросоюза.