Индекс фондовой биржи Лондона упал более чем на 1% после торговых пошлин Трампа

1 февраля Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. 2 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты полны решимости ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Евросоюза.