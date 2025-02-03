Цены в России выросли в восемь раз с начала века

С начала XXI века цены по широкому списку товаров и услуг в России увеличились в среднем в 8 раз, при этом среднегодовая инфляция составила 9,1%. Однако отдельные категории продемонстрировали куда более резкий рост. Например, пачка сигарет подорожала в 27 раз — с 7 до 192 рублей, а стоимость анальгина выросла в 16 раз (с 2,3 до 38 рублей). Проезд в городском автобусе стал дороже в 12 раз — с 3,2 до 39 рублей. Сливочное масло подорожало в 17 раз: если в 2001 году пачка весом 200 граммов стоила 14 рублей, то сейчас — 244 рубля.