Bloomberg: США будут вынуждены искать поставщиков нефти в Бразилии и Ираке

Как напоминает издание, Трамп 1 февраля подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады и 10-процентных на продукцию из Китая.
Bloomberg добавляет, что из-за тарифов американские НПЗ столкнутся с резким ростом цен на нефть из Канады и Мексики, поэтому им придется искать альтернативных поставщиков. Наиболее вероятными кандидатами, по данным агентства, могут стать Бразилия и Гайана. Американские компании также могут рассматривать Ирак.
Решение Трампа, добавляет издание, «поставило под угрозу ежедневный импорт порядка 4,5 млн баррелей нефти, производимой соседями США». Из-за тарифов цепочки поставок могут измениться, что приведет к повышению расходов НПЗ. Кроме того, Мексика и Канада могут перенаправить экспорт в Европу и Азию.
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