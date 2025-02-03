Bloomberg: США будут вынуждены искать поставщиков нефти в Бразилии и Ираке

Bloomberg добавляет, что из-за тарифов американские НПЗ столкнутся с резким ростом цен на нефть из Канады и Мексики, поэтому им придется искать альтернативных поставщиков. Наиболее вероятными кандидатами, по данным агентства, могут стать Бразилия и Гайана. Американские компании также могут рассматривать Ирак.