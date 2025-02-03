Биржевые цены на бензин в России выросли до максимума

Марка Аи-92 подорожала до 53 409 рублей за тонну (годом ранее — 45 635 рублей), а марка Аи-95 — до 55 426 рублей (55 151 рубль). Между тем зимнее дизельное топливо подешевело до минимальных с начала года 58 770 рублей за тонну, хотя оно также остается дороже, чем годом ранее (около 57 тысяч рублей).