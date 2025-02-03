Американские производители алкоголя готовятся к запрету на продажу товаров в Канаде из-за пошлин Трампа

Ранее провинции Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Новая Шотландия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор и Северо-Западные территории объявляли, что запретят продавать алкоголь из США в случае введения тарифов. Кроме того, некоторые провинции рассматривают и другие меры в отношении Штатов.
По данным издания, в Квебеке изучают возможность введения штрафов на американские компании, участвующие в тендерах на получение госконтрактов провинции или ведущие бизнес с этим регионом. В Британской Колумбии могут запретить корпорациям и органам здравоохранения региона закупать американские товары и услуги.
«Спиртные напитки и пиво будут исключены из оптового каталога Совета по контролю за алкоголем, то есть продуктовые магазины и рестораны, торгующие алкоголем, не смогут заказать эти напитки снова, когда их запасы закончатся», — пояснил Globe and Mail Даг Форд, глава провинции Онтарио.
По его словам, под ограничения попадают свыше 3,6 тысячи наименований продукции из 35 штатов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% для импорта из Канады и Мексики, а также 10% в отношении товаров из Китая.
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