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Американские производители алкоголя готовятся к запрету на продажу товаров в Канаде из-за пошлин Трампа

Главы ряда канадских провинций начали вводить запрет на продажу американского алкоголя после введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, пишет газета The Globe and Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Ранее провинции Британская Колумбия, Онтарио, Квебек, Новая Шотландия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор и Северо-Западные территории объявляли, что запретят продавать алкоголь из США в случае введения тарифов. Кроме того, некоторые провинции рассматривают и другие меры в отношении Штатов.

По данным издания, в Квебеке изучают возможность введения штрафов на американские компании, участвующие в тендерах на получение госконтрактов провинции или ведущие бизнес с этим регионом. В Британской Колумбии могут запретить корпорациям и органам здравоохранения региона закупать американские товары и услуги.

«Спиртные напитки и пиво будут исключены из оптового каталога Совета по контролю за алкоголем, то есть продуктовые магазины и рестораны, торгующие алкоголем, не смогут заказать эти напитки снова, когда их запасы закончатся», — пояснил Globe and Mail Даг Форд, глава провинции Онтарио.

По его словам, под ограничения попадают свыше 3,6 тысячи наименований продукции из 35 штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% для импорта из Канады и Мексики, а также 10% в отношении товаров из Китая.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.