Американские производители алкоголя готовятся к запрету на продажу товаров в Канаде из-за пошлин Трампа

«Спиртные напитки и пиво будут исключены из оптового каталога Совета по контролю за алкоголем, то есть продуктовые магазины и рестораны, торгующие алкоголем, не смогут заказать эти напитки снова, когда их запасы закончатся», — пояснил Globe and Mail Даг Форд, глава провинции Онтарио.