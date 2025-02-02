Эксперт объяснил, зачем Китай инвестирует триллион юаней в ИИ

Инвестиции Китая в технологический сектор являются краеугольным камнем для поддержания экономического развития страны. На это, по словам эксперта, есть три причины.
Во-первых, ключевой фактор конкурентоспособности экономики КНР — дешевая рабочая сила — уходит в прошлое. По разным оценкам, средняя стоимость рабочей силы в стране с 2020 года превышает $1776, что почти в два раза выше аналогичного показателя для экономики РФ.
Как отмечает экономист, стоимость производства в Китае растет. В подобных условиях конкурентными на глобальным рынке становятся технологичные товары с высокой добавленной стоимостью, которые в современном мире не могут обходиться без использования ИИ.
Также в КНР сокращается экономический эффект от государственных инвестиций в физическую инфраструктуру. Это создает системные риски, поскольку валовые госинвестиции были одним из ключевых способов преодолеть экономические кризисы 1997, 2008 и 2015 годов.
«В сложившихся условиях инвестиции в технологическую инфраструктура как раз становятся хорошей альтернативой для стимулирования внутреннего экономического развития», — полагает Олег Ремыга.
Кроме того, население в стране сокращается. По прогнозам ООН, к 2050 году население Китая составит 1,3 млрд человек (сокращение на 15%). Подобная ситуация требует от властей, с одной стороны, повышать производительность труда, а с другой — замещать выбывающую рабочую силу. Обе задачи решаются внедрением инноваций, в частности, ИИ, во всех направлениях экономической деятельности.
Как отмечает эксперт, объявленный план AI Industry Development Action Plan не является неожиданным. Он представляет собой логичное продолжение усилий страны по внедрению ИИ в работу национальных компаний и формированию независимой модели технологического развития для обеспечения глобального лидерства в области ИИ.
Так, в 2015 году стартовала госпрограмма «Интернет плюс», которая фактически обязывала китайские компании внедрять 4 ключевые технологии в свою деятельность: ИИ, большие данные, вычисления в облаках и Интернет вещей.
Позже, в 2017 году, был запущен «План развития ИИ следующего поколения», целью которого было сформировать в КНР независимую индустрию ИИ к 2030 году объемом $150 млрд. Одновременно появились национальные кластеры развития ИИ в Пекине, Шанхае, Ханчжоу и Шэньчжэнь. Каждая крупная технологическая компания (Alibaba, Baidu, Tencent, iFlytek, Sensetime, Megvii и др.) начала развивать свои собственные LLM модели.
Вышеупомянутый подход привел к тому, что Китай стал лидировать в количестве научных исследований в области ИИ, опережая аналогичный показатель в США. Так, согласно данным World Intellectual Property Organization, 11 из 20 ключевых исследований в области ИИ принадлежат китайским ученым. Количество стало переходить в качество.
По мнению экономиста, было естественным появление такого яркого проекта в области, как DeepSeek, который по ряду ключевых тестов превзошел американский ChatGPT. Для дальнейшего роста индустрии ИИ в Китае как раз не доставало инвестиций. Собственно, AI Industry Development Action Plan и призван закрыть этот вопрос.
«Еще рано делать ставки, какая модель развития ИИ окажется эффективней — китайская или американская. Можно лишь констатировать, что соревнование двух сверхдержав в области ИИ принесет нам позитивные перемены, улучшая привычный нам образ жизни и технологии вокруг нас», — заключает Олег Ремыга.
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