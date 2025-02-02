Эксперт объяснил, зачем Китай инвестирует триллион юаней в ИИ

Кроме того, население в стране сокращается. По прогнозам ООН, к 2050 году население Китая составит 1,3 млрд человек (сокращение на 15%). Подобная ситуация требует от властей, с одной стороны, повышать производительность труда, а с другой — замещать выбывающую рабочую силу. Обе задачи решаются внедрением инноваций, в частности, ИИ, во всех направлениях экономической деятельности.