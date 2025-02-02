Трамп ограничил возможности SEC по проведению расследований

Обычно комиссией руководят пять комиссаров, чьи кандидатуры предлагаются президентом и утверждаются Сенатом. К началу президентского срока Дональда Трампа руководителей SEC осталось только трое: двое из них представляют Республиканскую партию, а один — демократов. Республиканец Марк Уэда будет исполнять обязанности председателя SEC до тех пор, пока Сенат не утвердит постоянного главу. Господин Трамп уже предложил возглавить SEC бывшему комиссару Полу Аткинсу.