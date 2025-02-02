Топ-8 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 2 февраля

Доходность по вкладам начала снижаться после того, как в декабре Банк России в конце декабря неожиданно оставил ключевую ставку без повышения.
Самое выгодное предложение на платформе сроком на двенадцать месяцев предлагает «Авто Финанс Банк» — 23,1% годовых на сумму свыше 100 тысяч рублей.
На втором месте — ТКБ — 23% годовых для вкладов свыше 300 тысяч рублей.
Третье место у Фора-банка — 22,55% годовых на сумму вклада свыше 300 тысяч рублей.
Четвертое место срауз у двух банков:
- у банка Зенит — 22,5% годовых на сумму вклада более 50 тысяч рублей.
- Морской банк предлагает так же 22,5% годовых, но сумма вклада начинается от 100 тысяч рублей.
В «Банк Дом.РФ» вклад сроком на 1 год можно открыть под 22,2% годовых при сумме вклада больше одного миллиона рублей.
Московский кредитный банк предлагает вклад под 22,2% годовых по вкладу на один год ан сумму свыше трех миллионов рублей. Для вкладов от 10 тысяч рублей кредитная организация предлагает доходность 22% годовых.
Ингосстрах банк завершает список вкладов с доходностью выше ключевой ставки сроком на один год. Здесь можно оформить вклад под 21,5% годовых на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».