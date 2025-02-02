Лидер ХДС Мерц раскритиковал введенные Трампом пошлины

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подверг критике введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики и заявил, что это может привести к повышению уровня инфляции в США и сопротивлению в стране.
«Пошлины никогда не были хорошей идеей для разрешения конфликтов в торговой политике», — заявил Мерц в Берлине. Его слова приводит агентство DPA. Трамп, как подчеркнул Мерц, почувствует, что введенные им пошлины будут платить не те, кто экспортирует товары в США, а американские потребители. «И тем самым его тарифная политика также вызовет сопротивление в самих Соединенных Штатах», — сказал Мерц. Кроме того, эти меры могут также существенно повысить инфляцию в США, считает лидер ХДС.
В то же время Мерц полагает, что Европейский союз должен дать единый ответ США. «Теперь Евросоюзу следует провести хорошие переговоры с Америкой, и Европа должна сделать это, причем сплоченно», — констатировал лидер ХДС.
Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.