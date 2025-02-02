Лидер ХДС Мерц раскритиковал введенные Трампом пошлины

«Пошлины никогда не были хорошей идеей для разрешения конфликтов в торговой политике», — заявил Мерц в Берлине. Его слова приводит агентство DPA. Трамп, как подчеркнул Мерц, почувствует, что введенные им пошлины будут платить не те, кто экспортирует товары в США, а американские потребители. «И тем самым его тарифная политика также вызовет сопротивление в самих Соединенных Штатах», — сказал Мерц. Кроме того, эти меры могут также существенно повысить инфляцию в США, считает лидер ХДС.