Каким будет курс рубля на неделе с 3 по 9 февраля 2025: прогноз эксперта

Как отметил эксперт, рубль отступил в пятницу во второй половине дня от внутридневных максимумов, но уверенно завершает неделю, укрепляясь к доллару США примерно на 1,8%. К евро рубль подорожал за неделю на 2,8% и к китайскому юаню — на 1,13%.
По его словам, начало года выдалось удачным для рубля. Темпы его укрепления к валютной корзине соответствуют многомесячным максимумам.
«Предложение валюты на продажу экспортерами и сезонный спад импорта, в том числе на фоне празднования Нового года по лунному календарю в Китае, могли обусловить такую динамику», — пояснил эксперт.
Тем не менее, напомнил Иван Ефанов, налоговый период к настоящему времени уже пройден, в то время как китайские рынки возобновят работу уже на следующей неделе. Таким образом, активность импортеров постепенно может начать восстанавливаться, а вместе с ней и спрос на валюту.
«В этом контексте логично ожидать ослабления темпов укрепления рубля на следующей неделе, если не разворот в сторону ослабления. Баланс рисков складывается в пользу консолидации рубля области 103 ₽ за один евро, 100 ₽ за один доллар США, 13,3−13,6 ₽ за один китайский юань», — заключил аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».