Каким будет курс рубля на неделе с 3 по 9 февраля 2025: прогноз эксперта

Тем не менее, напомнил Иван Ефанов, налоговый период к настоящему времени уже пройден, в то время как китайские рынки возобновят работу уже на следующей неделе. Таким образом, активность импортеров постепенно может начать восстанавливаться, а вместе с ней и спрос на валюту.