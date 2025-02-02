Эксперт Фюст: пошлины США приведут к обесцениванию валют Мексики и Канады

Введение пошлин США также прокомментировал экономист из Дюссельдорфского университета Йенс Зюдекум. «Трамп объявил о пошлинах и теперь настроен серьезно. Вероятно, это лишь вопрос времени, когда он также введет тарифы в отношении ЕС», — сказал он Bild. Особое внимание президента США, как считает эксперт, сосредоточено на немецкой автомобильной промышленности. «В конечном итоге Трамп хочет заключать сделки, поэтому у Европы есть возможности, если мы отреагируем правильно», — резюмировал Зюдекум.