Эксперт Фюст: пошлины США приведут к обесцениванию валют Мексики и Канады

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики приведут к обесцениванию валют Мексики и Канады. Такое мнение высказал глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.
«Мексиканская и канадская валюты обесценятся в ответ на пошлины США. Это может принести выгоду немецким автопроизводителям, экспортирующим продукцию из этих стран, и компенсировать часть потерь автопроизводителей», — заявил Фюст газете Bild.
Комментируя возможное введение пошлин США на товары из Европейского союза (ЕС), он отметил, что тогда Евросоюз должен подготовить ответные пошлины. «Например, цифровой налог против Кремниевой долины», — подчеркнул глава Ifo.
Введение пошлин США также прокомментировал экономист из Дюссельдорфского университета Йенс Зюдекум. «Трамп объявил о пошлинах и теперь настроен серьезно. Вероятно, это лишь вопрос времени, когда он также введет тарифы в отношении ЕС», — сказал он Bild. Особое внимание президента США, как считает эксперт, сосредоточено на немецкой автомобильной промышленности. «В конечном итоге Трамп хочет заключать сделки, поэтому у Европы есть возможности, если мы отреагируем правильно», — резюмировал Зюдекум.
Трамп ранее подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.