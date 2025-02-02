Эксперт рассказал, что делать, если вы попали в «черный список» ЦБ

Как правило, при подозрительных операциях банки приостанавливают их, реже блокируют счета, но возможны и более серьезные санкции — попадание в «черный список» ЦБ (база данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента»).
Так, в этой базе клиент окажется, если его счет использовался для совершения противоправных данных. Например, если мошенники открыли счет на его имя или клиент сам предоставил доступ к своему счету.
В целом, по закону, основания для попадания в «черный список» ЦБ следующие — участие в мошеннических схемах по переводу средств без согласия клиента, когда счет используется для сбора и транзита средств жертв, обманутых мошенниками.
В редких случаях оказаться в «черном списке» можно и в случае технической ошибки банка.
«“Черным списком” его называют обыватели, потому что у тех, кто в него попал, появились проблемы с открытием счетов и обслуживанием в банках. Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или обслуживании на основании закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”» — объясняет Николай Дмитриев.
Если паспортные данные, телефон, банковский счет или электронный кошелек попадут в базу данных Банка России, расходные операции по счету или кошельку будут недоступны.
«Например, нельзя будет сделать перевод или снять наличные, не получится оплатить покупки, не будет доступен онлайн-банк, также нельзя будет открыть новые счета», — предупреждает эксперт.
Чтобы исключить сведения о себе из «черного списка» необходимо подать заявление в банк, клиентом которого вы являетесь. Банк обязан перенаправить это заявление в Центробанка не позднее следующего рабочего дня (при отсутствии основания для отказа в передаче такого заявления).
Можно также направить заявление непосредственно в Центробанк через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы. Надо заполнить свои данные и изложить суть проблемы. Центробанк рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней и примет решение о целесообразности исключения реквизитов из базы данных.
Также банк, клиент которого попал в «черный список», может самостоятельно, без участия клиента, отправить регулятору заявление об исключении из базы данных, если посчитает, что сведения о его клиенте включены в базу данных необоснованно.
Однако, на практике, по словам Николая Дмитриева, процесс исключения сведений из базы ЦБ может быть «достаточно трудным».
Если данные попали туда ошибочно, и в результате проверки это подтвердится, то они, безусловно, будут исключены.
«Но если же мошенники использовали втемную счет клиента и использовали его в противоправных действиях, то Центробанк исключить данные из “черного списка” не сможет», — уверяет эксперт.
В этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении против вас противоправных действий, то есть незаконного открытия от вашего имени счета в банке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».