Эксперт рассказал, что делать, если вы попали в «черный список» ЦБ

«“Черным списком” его называют обыватели, потому что у тех, кто в него попал, появились проблемы с открытием счетов и обслуживанием в банках. Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или обслуживании на основании закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”» — объясняет Николай Дмитриев.