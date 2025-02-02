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Большинство «здоровых» покупок россияне делают в аптеках, показало исследование

Средний чек в категории «здоровье» у мужчин на 19% выше, чем у женщин, показало исследование банка «Русский стандарт».

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Кредитная организация изучила особенности трат россиян на здоровье и выяснила, что в 2024 году аптеки стали лидерами по числу платежей по картам банка в этой категории.

Отмечается, что средний чек одного платежа в категории «здоровье» у россиян по итогам прошлого года немного вырос, с 1 918 рублей в 2023 году до 1 964 рублей в 2024-м.

Традиционные лидеры по числу оплат — аптеки: средний чек на лекарства у россиян за прошлый год снизился до 900 рублей с 984 рублей в 2023 году.

На втором месте по числу платежей в категории «здоровье» идут платные услуги профильных практикующих врачей. Средний чек здесь, напротив, увеличился до 5 841 рублей с 5 475 рублей годом ранее.

«На третьей позиции рейтинга в зависимости от числа платежей — платные услуги медицинских учреждений и лабораторий. Средняя сумма платежа по картам здесь уменьшилась до 4 533 рублей с 4 547 рублей в 2023 году.

Платные услуги дантистов и ортодонтов — на четвертой строчке самых популярных категорий трат на здоровье в 2024 году. Общий средний чек по картам банка в 2024 году здесь вырос до 10 040 ₽ с 9 374 ₽ в 2023 году.

И, наконец, замыкает рейтинг — оптика. По данным банка, средний чек на нее снизился до 5 977 ₽ с 6 861 ₽ в 2023 году.

Женщины чаще мужчин совершают платежи в категории “здоровье”

Интересный факт: по данным банка, количество платежей в категории “здоровье” у женщин на 25% выше, чем у мужчин.

При этом средний “мужской” чек в 2024 году оказался выше “женского” — 2 152 ₽ против 1 812 ₽, соответственно.

Казань — на третьем месте после двух столиц по числу платежей

Отдельно аналитики Банка Русский Стандарт изучили, как россияне оплачивают покупки и услуги в категории “здоровье” в зависимости от географии. Топ-5 городов по числу операций по картам банка в 2024 году выглядит следующим образом:

  1. Москва — средний чек 3 689 ₽;
  2. Санкт-Петербург — средний чек 2 528 ₽;
  3. Казань — средний чек 1 824 ₽;
  4. Новосибирск — средний чек 1 809 ₽;
  5. Екатеринбург — средний чек 2 033 ₽

Методология: в рамках исследования были изучены все операции в категории “здоровье” по картам Банка Русский Стандарт в 2024 и 2023 гг.