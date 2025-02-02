Большинство «здоровых» покупок россияне делают в аптеках, показало исследование

Кредитная организация изучила особенности трат россиян на здоровье и выяснила, что в 2024 году аптеки стали лидерами по числу платежей по картам банка в этой категории.
Отмечается, что средний чек одного платежа в категории «здоровье» у россиян по итогам прошлого года немного вырос, с 1 918 рублей в 2023 году до 1 964 рублей в 2024-м.
Традиционные лидеры по числу оплат — аптеки: средний чек на лекарства у россиян за прошлый год снизился до 900 рублей с 984 рублей в 2023 году.
На втором месте по числу платежей в категории «здоровье» идут платные услуги профильных практикующих врачей. Средний чек здесь, напротив, увеличился до 5 841 рублей с 5 475 рублей годом ранее.
«На третьей позиции рейтинга в зависимости от числа платежей — платные услуги медицинских учреждений и лабораторий. Средняя сумма платежа по картам здесь уменьшилась до 4 533 рублей с 4 547 рублей в 2023 году.
Платные услуги дантистов и ортодонтов — на четвертой строчке самых популярных категорий трат на здоровье в 2024 году. Общий средний чек по картам банка в 2024 году здесь вырос до 10 040 ₽ с 9 374 ₽ в 2023 году.
И, наконец, замыкает рейтинг — оптика. По данным банка, средний чек на нее снизился до 5 977 ₽ с 6 861 ₽ в 2023 году.
Женщины чаще мужчин совершают платежи в категории “здоровье”
Интересный факт: по данным банка, количество платежей в категории “здоровье” у женщин на 25% выше, чем у мужчин.
При этом средний “мужской” чек в 2024 году оказался выше “женского” — 2 152 ₽ против 1 812 ₽, соответственно.
Казань — на третьем месте после двух столиц по числу платежей
Отдельно аналитики Банка Русский Стандарт изучили, как россияне оплачивают покупки и услуги в категории “здоровье” в зависимости от географии. Топ-5 городов по числу операций по картам банка в 2024 году выглядит следующим образом:
- Москва — средний чек 3 689 ₽;
- Санкт-Петербург — средний чек 2 528 ₽;
- Казань — средний чек 1 824 ₽;
- Новосибирск — средний чек 1 809 ₽;
- Екатеринбург — средний чек 2 033 ₽
Методология: в рамках исследования были изучены все операции в категории “здоровье” по картам Банка Русский Стандарт в 2024 и 2023 гг.