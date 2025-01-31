Обсудим детали: запчасти для иномарок в РФ подорожали за год на 20−50%

Детали для иномарок в России подорожали за 2024 год в среднем на 20−50% — это в разы быстрее средней инфляции (9,5%), выяснили «Известия». Хуже всего ситуация оказалась с европейскими марками: Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen. Проблема в том, что сложности с поставкой деталей из-за санкций и трудностей с оплатой только нарастают. Среди других факторов автосервисы и страховщики называют скачки курсов валют и общую инфляцию. При этом сроки ремонта также увеличиваются из-за проблем с логистикой, а полисы каско дорожают. Усугубится ли ситуация в 2025-м или можно ждать улучшений — в материале «Известий».