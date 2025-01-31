Обсудим детали: запчасти для иномарок в РФ подорожали за год на 20−50%

Детали для иномарок в России подорожали за 2024 год в среднем на 20−50% — это в разы быстрее средней инфляции (9,5%), выяснили «Известия». Хуже всего ситуация оказалась с европейскими марками: Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen. Проблема в том, что сложности с поставкой деталей из-за санкций и трудностей с оплатой только нарастают. Среди других факторов автосервисы и страховщики называют скачки курсов валют и общую инфляцию. При этом сроки ремонта также увеличиваются из-за проблем с логистикой, а полисы каско дорожают. Усугубится ли ситуация в 2025-м или можно ждать улучшений — в материале «Известий».
Цены на запчасти в 2024 году
Запчасти для иностранных марок авто в России резко подорожали в 2024-м — их стоимость росла гораздо быстрее средней инфляции, которая в прошлом году оказалась на уровне 9,5%.
Например, на одном из крупнейших маркетплейсов цена оригинальных деталей для иномарок увеличилась в среднем на 50−80%, рассказали в аналитической компании JVO. Там добавили: на неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореи цены выросли меньше — «всего» на 25−45%.
Больше всего подорожали электронные компоненты, такие как датчики, камеры, блоки управления, — некоторые почти вдвое. Второе место занимают элементы трансмиссии и двигателя (турбины, сцепление, топливные насосы) — на них цена выросла в среднем в полтора раза. Колодки и диски на третьем месте — их стоимость повысилась на 30−55%, добавили в JVO.
Самые ходовые запчасти, так называемые расходники, за прошлый год подорожали в среднем на 15−20%, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, хуже всего ситуация оказалась по группе деталей для тормозной системы, пневмосистемы, рулевого управления и сцепления. Кроме того, традиционно более высокая динамика цен — среди редких комплектующих под заказ, отметил он.
Прайс-листы производителей за 2024 год для оригинальных запчастей увеличились в среднем на 17−20%, рассказал директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Максим Дмитриев. По его словам, в основном рост пришелся на второе полугодие.
По данным «Ренессанс Страхования», по 30 наиболее популярным маркам авто цены на детали повысились примерно на 27%, рассказал вице-президент компании Сергей Демидов. Разные марки «вели» себя по-разному. Наибольший рост был по запчастям для европейских автомобилей — до полутора раз, рассказали в пресс-службе «Росгосстраха».
По данным JVO, значительнее всего увеличилась стоимость комплектующих для немецкого Mercedes — на 50−75%. Это связано с полным прекращением официальных поставок и дефицитом оригинальных запчастей в РФ. Примерно на столько же выросли цены для немецкого BMW. На третьем месте по темпу подорожания запчастей — шведский Volvo.
Основная причина повышения по европейским маркам — это сложности с поставкой запасных частей из-за продолжающихся санкций и трудностей с оплатой, пояснил директор дирекции по урегулированию массовых убытков СОГАЗа Сергей Гончаров. По его словам, только с марта по декабрь 2024-го цена на комплектующие чешского бренда Skoda выросла на 62%, лишь немногим меньше — для немецких Audi и Volkswagen. А примерно в полтора раза — для французского Renault.
Ситуация с доставкой в 2024 году ухудшилась, отметила руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию «Абсолют Страхования» Юлия Федотова. По ее словам, многие детали, особенно европейских брендов, стали практически недоступны к заказу — их стоимость выросла более чем на 70%. И даже при таких условиях гарантии поставки нет.
Кроме того, станции техобслуживания отмечают, что большинство новых европейских деталей с электроникой приходят с заблокированными модулями. Для них необходима сложная дорогостоящая прошивка. Это также влияет на итоговую цену, объяснила Юлия Федотова.
Но уверенно растет стоимость и запчастей для китайских авто, подчеркнул директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. А ведь бренды из КНР заполонили рынок доступными моделями, которые представлялись в том числе как недорогие в обслуживании. По таким маркам некоторые детали подорожали в два-три раза. Поэтому сейчас владельцы китайских машин могут столкнуться с тем, что цена запчастей превышает стоимость ведущих европейских брендов, сообщил он.
Когда автозапчасти перестанут дорожать
Еще одна из основных причин подорожания запчастей — скачок курса доллара в ноябре 2024-го, пояснил Никита Родионов из Fit Service. Если в начале прошлого года «американец» стоил 97 рублей по курсу ЦБ, то к декабрю он укрепился до 107 рублей. По словам эксперта, курс влияет не только на цену деталей, но и на стоимость логистики — она увеличилась на 20−40% в прошлом году.
Еще один фактор — это увеличение прайс-листов от производителей, сообщили в ГК «Авторусь». Это и стало основной причиной роста цен по китайским моделям, считает Сергей Гончаров из СОГАЗа.
Однако на складах в России есть большой запас товара по прежним ценам. Поэтому изменения еще не успели полностью отразиться на стоимости в конце года, добавил Никита Родионов.
С другой стороны, одновременно с подорожанием оригинальных запчастей появляется всё больше аналогов, подчеркнул директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. По его словам, особенно выделяются марки группы Volkswagen. Качество «неоригинала», который доставляется в РФ, достаточно высоко для того, чтобы эти детали можно было использовать при восстановлении авто, добавили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Рост цен на запчасти сказывается на затратах на ремонт, отметил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По его словам, это также приводит к подорожанию полных полисов каско. Страховые компании вынуждены учитывать возросшие риски и расходы на восстановление авто. Впрочем, не так значительно, как растет стоимость запчастей.
Так, в прошлом году у МАКС средняя цена таких полисов выросла на 10%, в ВСК — на 7%, в «Зетта Страховании» — на 5%, а в «Ренессанс Страховании» — в пределах нескольких процентов. Цены на каско будут повышаться на фоне инфляционного роста стоимости запчастей и среднего убытка, ожидают в «Ингосстрахе». Однако резкого изменения стоимости там не прогнозируют.
По ОСАГО повышение цены на запчасти тоже будет влиять на рост тарифов, считают эксперты страховой компании «Согласие».
Кроме того, из-за проблем с доставкой запчастей средние сроки ремонта увеличиваются, добавил Сергей Демидов из «Ренессанс Страхования». Однако по ОСАГО время восстановления авто можно увеличить только по письменному согласию автовладельца, напомнили в РСА. В ином случае по закону страховая должна провести ремонт в 30 дней или выплатить ущерб деньгами.
Скорее всего, цены на запчасти для иномарок продолжат расти — но уже не такими быстрыми темпами, считает Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24». По его мнению, в 2025-м в среднем они подорожают на 5−15%. Причины останутся прежними — колебания курса и новые ограничения на импорт.