WSJ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в своих соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду соглашение с корпорацией Meta (признана в России экстремистской) по делу о блокировке его страниц в принадлежащих Meta социальных сетях Facebook и Instagram (запрещены в РФ) после штурма Капитолия 6 января 2021 года, корпорация выплатит Трампу $25 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, согласно условиям сделки о прекращении дела, $22 млн будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки. Корпорация не будет публично признавать свою вину, указывает издание.
Ранее Meta во главе с Марком Цукербергом пожертвовала $1 млн на инаугурацию Трампа.
Газета The New York Times сообщала, что Цукерберг на протяжении последних полутора лет пытается наладить отношения с Трампом, чтобы оградить свою корпорацию от возможного удара со стороны новой администрации. Meta уже давно является объектом нападок вашингтонских консерваторов, обвиняющих ее в предвзятости в пользу демократов.
В январе Цукерберг на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана рассказал, что в пору президентства демократа Джо Байдена представители американской администрации в грубой форме требовали от корпорации удаления определенных публикаций.
Блокировка аккаунтов Трампа
Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitter (сейчас X) и YouTube были заблокированы в начале 2021 года из-за нарушений правил этих платформ, в июле того же года Трамп подал на руководство соцсетей в суд. Обвинения в отношении Twitter были отклонены судом, дело по иску к корпорации Google, владеющей YouTube, было закрыто в 2023 году.
Аккаунт политика в Twitter был восстановлен в 2022 году, учетные записи республиканца в других соцсетях — в 2023 году. Блокировка учетных записей политика на упомянутых платформах привела к тому, что Трамп в феврале 2022 года запустил собственную соцсеть Truth Social, которая с того момента является его основным местом коммуникации с пользователями Сети.
О штурме Капитолия
6 января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого тогда подходил к концу, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.