WSJ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в своих соцсетях

6 января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого тогда подходил к концу, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.