Wildberries запустил онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ запустила тестирование сервиса онлайн-чаевых для менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьеров, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании.
«Компания “РВБ” (объединенная компания Wildberries и Russ) запускает в тестовом формате сервис “Чаевые”. Покупатели смогут по желанию дополнительно отблагодарить за хорошее обслуживание менеджеров пунктов выдачи и курьеров маркетплейса», — рассказали в пресс-службе.
Пользователи смогут оставить чаевые через мобильное приложение в течение недели с момента получения заказа. Опция будет доступна на этапе оценки качества доставки или обслуживания в ПВЗ. Сервис позволяет выбрать определенную сумму или же ввести свою, сумма чаевых может составлять до 1 тыс. рублей.
На первом этапе тестирования сервисом сможет воспользоваться ограниченная группа покупателей, однако постепенно функция станет доступна всем российским пользователям.
Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким рассказала ТАСС, что маркетплейс все чаще стал получать предложения от покупателей о том, что они хотят выразить дополнительную благодарность за качественное обслуживание не только высокой оценкой в приложении, но и денежным вознаграждением.
«Чтобы была такая возможность сделать это быстро и удобно, мы внедрили в пользовательское приложение пилотный сервис “Чаевые”. С ним у курьеров и менеджеров ПВЗ появится возможность получать поощрения от клиентов за качественно оказанную услугу. Надеемся, что это решение станет дополнительным инструментом для повышения уровня обслуживания», — сказала Ким.