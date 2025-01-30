Wildberries запустил онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким рассказала ТАСС, что маркетплейс все чаще стал получать предложения от покупателей о том, что они хотят выразить дополнительную благодарность за качественное обслуживание не только высокой оценкой в приложении, но и денежным вознаграждением.