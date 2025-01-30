Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдача ипотеки в России в 2024 году выросла на 13,4%

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в декабре».

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой», — говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что по объему выдач результат 2024 года — 4,9 триллиона рублей — оказался почти на 40% ниже «перегретого» 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей.

«Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно)», — добавил регулятор.

При этом ЦБ отмечает, что основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года, после завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.