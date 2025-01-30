Выдача ипотеки в России в 2024 году выросла на 13,4%

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в декабре».