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Сазанов: вопрос об онлайн-продаже вина в РФ заморожен

АЛМА-АТА, 30 января. /ТАСС/. Вопрос об онлайн-продаже вина в России заморожен, законопроект лежит без движения, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Источник: Kym Ellis/СС0

Отвечая на вопрос о том, есть ли подвижки в вопросе онлайн-торговли вином, замминистра сказал: «Я таковых не знаю. Вопрос заморожен, законопроект лежит без движения».

Дискуссия об онлайн-продаже алкоголя в России ведется уже несколько лет. Минфин предлагал запустить такие продажи с 2020 года, однако ряд ведомств выступили против, в том числе Минздрав и МВД. Также правительство предлагало в качестве эксперимента продавать онлайн российские вина, однако и эта инициатива не нашла поддержки у МВД. В то же время Минсельхоз за такую возможность выступал Минсельхоз.

Онлайн-продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года.