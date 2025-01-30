Сазанов: вопрос об онлайн-продаже вина в РФ заморожен

Дискуссия об онлайн-продаже алкоголя в России ведется уже несколько лет. Минфин предлагал запустить такие продажи с 2020 года, однако ряд ведомств выступили против, в том числе Минздрав и МВД. Также правительство предлагало в качестве эксперимента продавать онлайн российские вина, однако и эта инициатива не нашла поддержки у МВД. В то же время Минсельхоз за такую возможность выступал Минсельхоз.