Новак оценил темпы газификации в России

«В последние годы российская экономика демонстрирует способность успешно развиваться, несмотря на внешние шоки. Прошлый год также завершился с положительной динамикой по ключевым показателям. По предварительным данным, рост ВВП составил около 4%», — уточнил вице-премьер.
Новак отметил, что с 2020 по 2024 год экономика страны продемонстрировала рост почти на 13%. По его словам, ключевую роль в этом сыграли инвестиции, увеличившиеся более чем на 37%, а также промышленность, где объем вложений вырос примерно на 16%.
«Топливно-энергетический комплекс остается ключевым сектором промышленности и одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций. Доля ТЭК в ВВП составляет порядка 20%, объем инвестиций по итогам прошлого года — 10,5 трлн руб.», — отметил вице-премьер.
По словам Новака, энергетические отрасли стабильно снабжают энергоресурсами население и экономику страны, продолжают выполнять обязательства перед внешними партнерами и вносят значительный вклад в реализацию ключевых задач развития государства.
О темпах и перспективах газификации
«На конец 2024 года уровень газификации Российской Федерации составил 74,7% (на начало 2024 года — 73,8%). В прошлом году сетевой газ подведен к границам более 303 тыс. участков. Продолжается переход на сетевой газ котельных медицинских и образовательных учреждений», — сообщил вице-премьер.
Он отметил, что в программу социальной газификации, в том числе, включили садовые некоммерческие товарищества. В рамках сотрудничества с ними заключили около 23 тысяч договоров, уточнил Новак.
О строительстве Амурского ГПЗ
«На завершающей стадии находится строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который является важным звеном технологической цепочки поставок российского газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири” — сообщил вице-премьер.
Новак уточнил, что четвертую технологическую линию завода запустили летом 2024 года, а уже в текущем году запланирован выход предприятия на полную проектную мощность.
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