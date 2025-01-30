Новак оценил темпы газификации в России

Новак отметил, что с 2020 по 2024 год экономика страны продемонстрировала рост почти на 13%. По его словам, ключевую роль в этом сыграли инвестиции, увеличившиеся более чем на 37%, а также промышленность, где объем вложений вырос примерно на 16%.