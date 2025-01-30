В США заметно подорожали куриные яйца

Согласно информации, опубликованной на сайте одного из телеканалов, в декабре 2024 года средняя стоимость дюжины яиц в США составляла $4,15. Это на 60% больше, чем в 2023 году, и на 160% превысило уровень 2019 года, когда за такую же упаковку потребители отдавали $1,41. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в 2025 году цены на яйца могут вырасти еще на 20%.