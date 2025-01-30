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В США заметно подорожали куриные яйца

Стоимость куриных яиц в США в 2025 году может значительно вырасти из-за вспышки птичьего гриппа, продолжающего наносить ущерб птицеводческим фермам по всей стране, сообщили на сайте телеканала CBS News.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Annie Spratt/CC0

В связи с возникшей угрозой дефицита, сеть магазинов Market Basket, расположенная в штате Массачусетс, обратилась к покупателям с просьбой ограничить приобретение продукции до двух коробок на семью. Один из жителей Лас-Вегаса рассказал, что в полки местного супермаркета, где раньше хранились яйца, полностью опустели.

Согласно информации, опубликованной на сайте одного из телеканалов, в декабре 2024 года средняя стоимость дюжины яиц в США составляла $4,15. Это на 60% больше, чем в 2023 году, и на 160% превысило уровень 2019 года, когда за такую же упаковку потребители отдавали $1,41. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в 2025 году цены на яйца могут вырасти еще на 20%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».