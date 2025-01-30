В России весной ожидается рост цен на кофе

Крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о том, что с 1 марта отпускные цены на зерновой кофе вырастут в среднем на 20%. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в сфере ретейла. Один из них предполагает, что это повышение вряд ли станет единственным в 2025 году.
В своих уведомлениях поставщики объясняют рост цен несколькими факторами: дефицитом сырья, засухой, а также значительным увеличением стоимости основных сортов кофе — арабики и робусты.
По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, рост цен на кофе является общемировым трендом. В 2024 году биржевые котировки на зерна робусты выросли на 62%, тогда как арабика подорожала почти на 70%. В начале 2025 года цены увеличились еще на 15% и 14% соответственно.
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