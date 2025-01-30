В России весной ожидается рост цен на кофе

Крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о том, что с 1 марта отпускные цены на зерновой кофе вырастут в среднем на 20%. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в сфере ретейла. Один из них предполагает, что это повышение вряд ли станет единственным в 2025 году.